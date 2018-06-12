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12.06.2018  22:55

Че Че: Я потрапив у Палмейрас безкоштовно, а тепер залишив їм хорошу суму

Че Че

Новачок київського Динамо Че Че, який перейшов із бразильського Палмейрас, пишається тим, що клуб зміг на ньому заробити.

Про це Даніло Невес (Че Че) написав у прощальному листі.

"Я прийшов невідомим і зумів виграти важливий титул - чемпіонат 2016 року, провів більше 100 матчів за клуб, це важливо. Як людина, я став більш зрілим. Я отримував задоволення, думаю, що робив хороші речі тут, було дуже круто", - сказав бразилець.

"Я потрапив у Палмейрас безкоштовно, а тепер залишив їм хорошу суму. Це важливо, хочу сказати клубу спасибі", - додав Че Че.

Раніше Чемпіон розповів, хто такий Че Че, і що про нього треба знати.

Нагадаємо, що Франков назвав особисту причину Че Че, через яку він перейшов до Динамо.





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