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182 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 22:55
Че Че: Я потрапив у Палмейрас безкоштовно, а тепер залишив їм хорошу суму
|Че Че
Новачок київського Динамо Че Че, який перейшов із бразильського Палмейрас, пишається тим, що клуб зміг на ньому заробити.
Про це Даніло Невес (Че Че) написав у прощальному листі.
"Я прийшов невідомим і зумів виграти важливий титул - чемпіонат 2016 року, провів більше 100 матчів за клуб, це важливо. Як людина, я став більш зрілим. Я отримував задоволення, думаю, що робив хороші речі тут, було дуже круто", - сказав бразилець.
"Я потрапив у Палмейрас безкоштовно, а тепер залишив їм хорошу суму. Це важливо, хочу сказати клубу спасибі", - додав Че Че.
Раніше Чемпіон розповів, хто такий Че Че, і що про нього треба знати.
Нагадаємо, що Франков назвав особисту причину Че Че, через яку він перейшов до Динамо.
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