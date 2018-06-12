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12.06.2018  23:22

Збірна України обіграла Швецію у відборі на ЧС-2019

Збірна України / ФФУ

Жіноча збірна України здобула перемогу у відбірковому етапі на чемпіонат світу-2019.

Наша команда на Арені Львів перемогла Швецію завдяки єдиному голу.

Чемпіонат світу-2019

Відбірковий етап

Жінки

Арена Львів

12 червня

Україна - Швеція 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 - 41 Дар'я Апанащенко

Після цієї перемоги українки посідають третю сходинку своєї групи з 10-ма очками. На першому місці Швеція і Данія - по 15 очок.

У плей-офф вийдуть перші місця усіх семи груп і найкраще друге місце.

Нагадаємо, що Апанащенко забила в стилі Бейла у фіналі Кубку України. ВІДЕО.

Перед цим українки поступилися збірній Данії.





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