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200 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 23:22
Збірна України обіграла Швецію у відборі на ЧС-2019
|Збірна України / ФФУ
Жіноча збірна України здобула перемогу у відбірковому етапі на чемпіонат світу-2019.
Наша команда на Арені Львів перемогла Швецію завдяки єдиному голу.
Чемпіонат світу-2019
Відбірковий етап
Жінки
Арена Львів
12 червня
Україна - Швеція 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 - 41 Дар'я Апанащенко
Після цієї перемоги українки посідають третю сходинку своєї групи з 10-ма очками. На першому місці Швеція і Данія - по 15 очок.
У плей-офф вийдуть перші місця усіх семи груп і найкраще друге місце.
Нагадаємо, що Апанащенко забила в стилі Бейла у фіналі Кубку України. ВІДЕО.
Перед цим українки поступилися збірній Данії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій