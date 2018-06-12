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245 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 23:34
Шахтар готовий платити 21-річному бразильцю 400 тисяч доларів на місяць
|Рожер Гедес
Донецький Шахтар всерйоз зацікавлений у придбанні півзахисника Палмейрас Рожера Гедеса.
Про це повідомляє Gazeta Esportiva, покликаючись на запропоновану гірниками зарплату.
Донечани готові платити Гедесу в шість разів більше, ніж він заробляв у Бразилії, а саме 400 тисяч доларів на місяць, пише Трибуна.
Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий запропонувати 6 млн євро за Гедеса.
Крім того, медичне обстеження у гірників пройде інший бразильський талант.
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