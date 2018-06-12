Шахтар готовий платити 21-річному бразильцю 400 тисяч доларів на місяць

Рожер Гедес

Донецький Шахтар всерйоз зацікавлений у придбанні півзахисника Палмейрас Рожера Гедеса.

Про це повідомляє Gazeta Esportiva, покликаючись на запропоновану гірниками зарплату.

Донечани готові платити Гедесу в шість разів більше, ніж він заробляв у Бразилії, а саме 400 тисяч доларів на місяць, пише Трибуна.

Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий запропонувати 6 млн євро за Гедеса.

Крім того, медичне обстеження у гірників пройде інший бразильський талант.