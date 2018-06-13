Зірку очолить тренер молодіжної команди

Новим головним тренером Зірки стане Андрій Горбань, який раніше тренував команду U-19.

Про це повідомляє Footboom

Горбаню доручено сформувати тренерський штаб, раніше все помічники Романа Монарьова покинули клуб разом з ним.

Нагадаємо, Зірка наступний сезоні проведе в Першій лізі.

Як відомо, напередодні клуб покинули ще три футболісти.