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13.06.2018  09:26

Зірку очолить тренер молодіжної команди

 

Новим головним тренером Зірки стане Андрій Горбань, який раніше тренував команду U-19.

Про це повідомляє Footboom

Горбаню доручено сформувати тренерський штаб, раніше все помічники Романа Монарьова покинули клуб разом з ним.

Нагадаємо, Зірка наступний сезоні проведе в Першій лізі.

Як відомо, напередодні клуб покинули ще три футболісти.





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