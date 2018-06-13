Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
178 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 09:26
Зірку очолить тренер молодіжної команди
Новим головним тренером Зірки стане Андрій Горбань, який раніше тренував команду U-19.
Про це повідомляє Footboom
Горбаню доручено сформувати тренерський штаб, раніше все помічники Романа Монарьова покинули клуб разом з ним.
Нагадаємо, Зірка наступний сезоні проведе в Першій лізі.
Як відомо, напередодні клуб покинули ще три футболісти.
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