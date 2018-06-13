Шапаренко розповів, хто взяв над ним шефство в збірній

Микола Шапаренко

Євген Селезньов взяв шефство в збірній України над новачком команди Миколою Шапаренком.

Про це розповів сам молодий динамівець, коментуючи свій приїзд до головної команди.

"Виклик в збірну? Спочатку не повірив, але коли переконався, то здивування змінилося величезною радістю і в той же час почуттям відповідальності. Було приємно, що всі хлопці прийняли мене добре. Спасибі їм за підтримку", - сказав він.

На питання, хто над ним взяв шефство, Шапаренко відповів: "Женя Селезньов".

"Що сказав Шевченко після збору? Андрій Миколайович попросив продовжувати в тому ж дусі, не зупинятися. Сказав, що дебют в національній команді вийшов гідним", - цитує Шапаренка "Команда №1".

Як відомо, Шапаренко і Бурда заспівали пісню російського репера на посвяті в збірну України.

Також повідомлялося, що Шапаренко увійшов в історію збірної України.