Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
370 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
13.06.2018  10:18

Шапаренко розповів, хто взяв над ним шефство в збірній

Микола Шапаренко

Євген Селезньов взяв шефство в збірній України над новачком команди Миколою Шапаренком.

Про це розповів сам молодий динамівець, коментуючи свій приїзд до головної команди.

"Виклик в збірну? Спочатку не повірив, але коли переконався, то здивування змінилося величезною радістю і в той же час почуттям відповідальності. Було приємно, що всі хлопці прийняли мене добре. Спасибі їм за підтримку", - сказав він.

На питання, хто над ним взяв шефство, Шапаренко відповів: "Женя Селезньов".

"Що сказав Шевченко після збору? Андрій Миколайович попросив продовжувати в тому ж дусі, не зупинятися. Сказав, що дебют в національній команді вийшов гідним", - цитує Шапаренка "Команда №1".

Як відомо, Шапаренко і Бурда заспівали пісню російського репера на посвяті в збірну України.

Також повідомлялося, що Шапаренко увійшов в історію збірної України.





Читай також
Шапаренко і Бурда заспівали пісню російського репера на посвяті в збірну України. ВІДЕО
Шапаренко порівняв себе з Іньєстою і розповів про адаптацію в збірній України
Шапаренко образився на запитання журналіста про зміну зачіски
Останні публікації
12.06.2018 - Артем Ананьєвський
Теніс

Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України

Капітан збірної України Михайло Філіма проаналізував виступи Еліни Світоліної та Лесі Цуренко на Відкритій першості Франції у 2018 році.
 
12.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО

 
11.06.2018
Бокс

По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО

17 червня у Києві українець Артем Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA у найлегшій ваговій категорії
 
Усі публікації
Новини
10:58
Футбол. Гучний трансфер Барселони не відбудеться?
10:49
Футбол. Експерт каналу Футбол назвав Зінченка "другим Тимощуком"
10:18
Футбол. Шапаренко розповів, хто взяв над ним шефство в збірній
09:50
Бокс. Гассієв замість Усика битиметься з американцем?
09:26
Футбол. Зірку очолить тренер молодіжної команди
09:10
Футбол. Реал підпише українського воротаря?
08:38
ЧС-2018. Календар ігор групового турніру чемпіонату світу
07:30
Теніс. Цуренко про виступи на Ролан Гаррос-2018: Завжди казала, що це - не мій улюблений турнір
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.06.2018

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!