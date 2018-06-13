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13.06.2018  10:49

Експерт каналу Футбол назвав Зінченка "другим Тимощуком"

Віктор Леоненко

Олександр Зінченко незаслужено став чемпіоном Англії.

Про це заявив експерт каналу Футбол 1 Віктор Леоненко.

"Всі пишаються, що Зінченко чемпіоном став. Але це ж другий Тимощук! Я до нього нормально ставлюся, але постійно травив. "Толік, ти грав в Баварії по десять хвилин, нічого не зробив для перемоги, а з чемпіонським кубком носився найперший!", - сказав Леоненко.

"Так само і з Зінченком. Я про Роналду і Мессі читаю менше, ніж про Зінченка! Таке відчуття, що його агенти все це пишуть. Це як з Євгеном Коноплянкою, якого весь світ купував! В результаті поїхав у Севілью, а й там не грав", - зазначив експерт.

"І ось тепер Зінченко. Так чого ж він в збірній грає так, що його штрафувати треба?! Він відбігає до центрального захисника, там отримує м'яч і починає атаку. Згадайте матч Сіті з Базелем в Лізі чемпіонів, коли вони програли, а Зінченко просто найгіршим був! Він же посередньо грає, а його нахвалюють!"- цитує Леоненка "Спорт день за днем".

Раніше Зінченко показав, як відпочиває в компанії трьох оголених дівчат.

Також стало відомо, у скільки Гвардіола оцінив Зінченка.





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