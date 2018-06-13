Гучний трансфер Барселони не відбудеться?

Антуан Грізманн

Нападник Атлетико Антуан Грізманн визначився зі своїм майбутнім, але поки про нього не повідомить.

Як повідомляється в друкованому випуску L'Equipe, француз, швидше за все, залишиться в Атлетико. Грізманн вибирав між переходом в Барселону, де йому не гарантований ігровий час, і бажанням залишитися зіркою в мадридській команді.

Стверджується, що футболіст попросив від Атлетико гарантій підсилення складу, щоб клуб міг боротися за серйозні трофеї. Вчорашній трансфер Атлетико - придбання у Монако Тома Лемара - виглядає сильним кроком в очах Грізманна.

Завдяки цьому придбанню шанси Атлетико зберегти Грізманн значно зросли, і він тепер схиляється до цього варіанту, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Грізманн ще не вирішив, де продовжить кар'єру.