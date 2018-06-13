Чорноморець запросить іноземного тренера?

Ангел Червенков

Колишній тренер Севастополя і київського Арсенала Ангел Червенков може очолити Чорноморець.

Про це повідомляє FootballHub.

БЛИСКАВКА⚡⚡⚡

Колишній тренер Севастополя і київського Арсенала Ангел Червенков за крок до того, щоб очолити одеський Чорноморець🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bOHtwBujdr — FootballHub (@FootballHub_Ua) 13 червня 2018 р.

Він близький до підписання контракту з одеситами, які в наступному сезоні будуть виступати в першій лізі.

Останнім місцем роботи Червенкова був болгарський Локомотив, який він очолював в 2016 році.

Як відомо, раніше легіонер Чорноморця розкритикував керманича команди.

Також була інформація, що тренера клубу після вильоту з УПЛ побили фанати команди.