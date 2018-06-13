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13.06.2018  11:36

Чорноморець запросить іноземного тренера?

Ангел Червенков

Колишній тренер Севастополя і київського Арсенала Ангел Червенков може очолити Чорноморець.

Про це повідомляє FootballHub.

Він близький до підписання контракту з одеситами, які в наступному сезоні будуть виступати в першій лізі.

Останнім місцем роботи Червенкова був болгарський Локомотив, який він очолював в 2016 році.

Як відомо, раніше легіонер Чорноморця розкритикував керманича команди.

Також була інформація, що тренера клубу після вильоту з УПЛ побили фанати команди.





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