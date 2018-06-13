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297 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 11:36
Чорноморець запросить іноземного тренера?
|Ангел Червенков
Колишній тренер Севастополя і київського Арсенала Ангел Червенков може очолити Чорноморець.
Про це повідомляє FootballHub.
БЛИСКАВКА⚡⚡⚡— FootballHub (@FootballHub_Ua) 13 червня 2018 р.
Колишній тренер Севастополя і київського Арсенала Ангел Червенков за крок до того, щоб очолити одеський Чорноморець🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bOHtwBujdr
Він близький до підписання контракту з одеситами, які в наступному сезоні будуть виступати в першій лізі.
Останнім місцем роботи Червенкова був болгарський Локомотив, який він очолював в 2016 році.
Як відомо, раніше легіонер Чорноморця розкритикував керманича команди.
Також була інформація, що тренера клубу після вильоту з УПЛ побили фанати команди.
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