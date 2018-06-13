Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1135 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 11:53
Турецький клуб виставив на трансфер екс-гравця Динамо
|Юнес Беланда
Півзахисник Галатасарая Юнес Беланда може покинути турецький клуб.
Галатасарай планує продати футболіста за 10 мільйонів євро, повідомляє fanatik.com.tr.
У сезоні 2017/18 марокканець допоміг "левам" завоювати титул чемпіона Туреччини, на рахунку Юнеса Беланда 35 матчів, в яких він забив 3 голи і віддав 10 результативних передач, пише football24.ua.
Раніше стало відомо, скільки грошей Галатасарай винен Динамо.
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