Турецький клуб виставив на трансфер екс-гравця Динамо

Юнес Беланда

Півзахисник Галатасарая Юнес Беланда може покинути турецький клуб.

Галатасарай планує продати футболіста за 10 мільйонів євро, повідомляє fanatik.com.tr.

У сезоні 2017/18 марокканець допоміг "левам" завоювати титул чемпіона Туреччини, на рахунку Юнеса Беланда 35 матчів, в яких він забив 3 голи і віддав 10 результативних передач, пише football24.ua.

Раніше стало відомо, скільки грошей Галатасарай винен Динамо.