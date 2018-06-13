Футболіст, яким цікавилося Динамо, може перейти в Рівер Плейт

Фабрісіо Анхілері

24-річний аргентинський хавбек Годой Крус Фабрісіо Анхілері, який раніше входив в сферу інтересів Динамо, незабаром може перейти в Рівер Плейт.

Про це повідомляє Diariouno.

Як повідомляють ЗМІ, сторони вже почали перемовини по трансферу гравця. Всі деталі можуть бути улагоджені вже найближчим часом.

Варто відзначити, що за Годой Крус Анхілері провів всю професійну кар'єру. У 87 матчах, він забив 4 голи і віддав 5 результативних передач, пише football24.ua.

Раніше повідомлялося, що нападник Динамо залишить клуб.

Також була інформація, що мексиканський клуб відмовився від трансферу півзахисника Динамо.