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669 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 12:53
Нападник Динамо може перебратися в Туреччину
|Дьємерсі Мбокані
Конголезький форвард Динамо Дьємерсі Мбокані може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.
Як повідомляє Erzurumekspres, головний тренер клубу Ерзурумспор Мехмет Алтипармак особисто зацікавлений у трансфері 32-річного нападника.
Головною перешкодою на шляху конголезця в чемпіонат Туреччини можуть стати фінансові апетити форварда. Ерзурумспор готовий запропонувати футболістові 1,5 мільйона євро в рік, тоді як Дьємерсі хоче отримувати 2 мільйони, пише tribuna.com.
Додамо, що контракт Мбокані з Динамо закінчується цього літа.
Раніше повідомлялося, що Мбокані може продовжити кар'єру в Андерлехті.
Також була інформація, що Мбокані буде грати в чемпіонаті Сербії.
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