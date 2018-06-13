Нападник Динамо може перебратися в Туреччину

Дьємерсі Мбокані

Конголезький форвард Динамо Дьємерсі Мбокані може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Як повідомляє Erzurumekspres, головний тренер клубу Ерзурумспор Мехмет Алтипармак особисто зацікавлений у трансфері 32-річного нападника.

Головною перешкодою на шляху конголезця в чемпіонат Туреччини можуть стати фінансові апетити форварда. Ерзурумспор готовий запропонувати футболістові 1,5 мільйона євро в рік, тоді як Дьємерсі хоче отримувати 2 мільйони, пише tribuna.com.

Додамо, що контракт Мбокані з Динамо закінчується цього літа.

Раніше повідомлялося, що Мбокані може продовжити кар'єру в Андерлехті.

Також була інформація, що Мбокані буде грати в чемпіонаті Сербії.