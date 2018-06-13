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97 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 13:13
Ковалець може повернутися в Оболонь
|Сергій Ковалець
Колишній наставник молодіжної збірної України Сергій Ковалець може очолити першоліговий Оболонь-Бровар.
Поки що невідомо, чи розглядає клуб інші варіанти, однак саме Ковальця керівництво бачить як головного кандидата на посаду головного тренера, повідомляє SportArena.
Варто відзначити, що в Оболоні фахівець працював з січня 2010 по жовтень 2011 року.
Раніше була інформація, що Ковалець працевлаштувався в Словаччині.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій