Ковалець може повернутися в Оболонь

Сергій Ковалець

Колишній наставник молодіжної збірної України Сергій Ковалець може очолити першоліговий Оболонь-Бровар.

Поки що невідомо, чи розглядає клуб інші варіанти, однак саме Ковальця керівництво бачить як головного кандидата на посаду головного тренера, повідомляє SportArena.

Варто відзначити, що в Оболоні фахівець працював з січня 2010 по жовтень 2011 року.

Раніше була інформація, що Ковалець працевлаштувався в Словаччині.