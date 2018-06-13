Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
169 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 14:57
Зінченко став на захист Тимощука після критики Леоненка
|Олександр Зінченко
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко знайшов, що відповісти Віктору Леоненку на його критику.
Відповідний пост Зінченко опублікував у своєму інстаграмі.
"Пишаюся таким порівнянням з легендою українського футболу, рекордсменом за кількістю ігор за збірну, людиною, яка своєю працею досягла великих успіхів у футболі. Він довів усім і всюди, крім вас, Вікторе Євгеновичу, що гідний усіх своїх нагород!" - написав Зінченко.
Раніше Зінченко показав, як відпочиває в компанії трьох оголених дівчат.
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