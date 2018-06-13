Зінченко став на захист Тимощука після критики Леоненка

Олександр Зінченко

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко знайшов, що відповісти Віктору Леоненку на його критику.

Відповідний пост Зінченко опублікував у своєму інстаграмі.

"Пишаюся таким порівнянням з легендою українського футболу, рекордсменом за кількістю ігор за збірну, людиною, яка своєю працею досягла великих успіхів у футболі. Він довів усім і всюди, крім вас, Вікторе Євгеновичу, що гідний усіх своїх нагород!" - написав Зінченко.

Раніше Зінченко показав, як відпочиває в компанії трьох оголених дівчат.