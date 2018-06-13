Стало відомо, де відбудеться чемпіонат світу-2026

Чемпіонат світу з футболу в 2026 році відбудеться в США, Канаді й Мексиці.

Про це стало відомо на 68-му засіданні конгресу ФІФА в Москві.

США, Канада і Мексика отримали 134 голоси зі 199-ти.

Також на право проведення Мундіалю в 2026-му році претендувала заявка Марокко.

Нагадаємо, що став відомий календар ігор групового турніру чемпіонату світу-2018.

Раніше в мережі з'явився жахаючий ролик про чемпіонат світу в Росії. ВІДЕО.