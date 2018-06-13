Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
106 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 15:20
Стало відомо, де відбудеться чемпіонат світу-2026
Чемпіонат світу з футболу в 2026 році відбудеться в США, Канаді й Мексиці.
Про це стало відомо на 68-му засіданні конгресу ФІФА в Москві.
США, Канада і Мексика отримали 134 голоси зі 199-ти.
Також на право проведення Мундіалю в 2026-му році претендувала заявка Марокко.
Нагадаємо, що став відомий календар ігор групового турніру чемпіонату світу-2018.
Раніше в мережі з'явився жахаючий ролик про чемпіонат світу в Росії. ВІДЕО.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій