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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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13.06.2018  15:55

Шахтар дізнався суперників на зборі в Німеччині

 

Донецький Шахтар під час літніх зборів у Німеччині проведе два спаринги.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

26 червня гірники зіграють з Копенгагеном. Початок - 17.00.

30 червня Шахтар проведе спаринг з ЦСКА із Софії. Час початку матчу поки невідомий.

Збір триватиме з 21 до 30 червня.

Нагадаємо, що Шахтар готовий платити 21-річному бразильцю 400 тисяч доларів на місяць.

Раніше повідомлялося, що ФФУ виписала солідний штраф для Шахтаря.





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