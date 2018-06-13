Шахтар дізнався суперників на зборі в Німеччині

Донецький Шахтар під час літніх зборів у Німеччині проведе два спаринги.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

26 червня гірники зіграють з Копенгагеном. Початок - 17.00.

30 червня Шахтар проведе спаринг з ЦСКА із Софії. Час початку матчу поки невідомий.

Збір триватиме з 21 до 30 червня.

Нагадаємо, що Шахтар готовий платити 21-річному бразильцю 400 тисяч доларів на місяць.

Раніше повідомлялося, що ФФУ виписала солідний штраф для Шахтаря.