Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 15:55
Шахтар дізнався суперників на зборі в Німеччині
Донецький Шахтар під час літніх зборів у Німеччині проведе два спаринги.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
26 червня гірники зіграють з Копенгагеном. Початок - 17.00.
30 червня Шахтар проведе спаринг з ЦСКА із Софії. Час початку матчу поки невідомий.
Збір триватиме з 21 до 30 червня.
Нагадаємо, що Шахтар готовий платити 21-річному бразильцю 400 тисяч доларів на місяць.
Раніше повідомлялося, що ФФУ виписала солідний штраф для Шахтаря.
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