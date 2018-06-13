Збірну Іспанії очолив легендарний футболіст Реала

Фернандо Йерро

Збірна Іспанії отримала нового головного тренера.

Ним став Фернандо Йерро, який виконував функції спортивного директора збірної, повідомляє офіційний сайт іспанців.

Перша прес-конференція за участі Йерро відбудеться 13 червня в Краснодарі о 18:30.

Нагадаємо, що Лопетегі звільнили з посту головного тренера збірної Іспанії за день до ЧС-2018.

Раніше повідомлялося, що Лопетегі очолить Реал з наступного сезону.