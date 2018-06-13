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424 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 16:18
Збірну Іспанії очолив легендарний футболіст Реала
|Фернандо Йерро
Збірна Іспанії отримала нового головного тренера.
Ним став Фернандо Йерро, який виконував функції спортивного директора збірної, повідомляє офіційний сайт іспанців.
Перша прес-конференція за участі Йерро відбудеться 13 червня в Краснодарі о 18:30.
Нагадаємо, що Лопетегі звільнили з посту головного тренера збірної Іспанії за день до ЧС-2018.
Раніше повідомлялося, що Лопетегі очолить Реал з наступного сезону.
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