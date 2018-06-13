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270 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 16:40
Хачеріді приміряв футболку нового клубу. ФОТО
|Євген Хачеріді
Захисник грецького ПАОК Євген Хачеріді приміряв ігрову форму.
Світлину в футболці клубу з 34 номером екс-динамівець розмістив у своєму інстаграмі.
Нагадаємо, що Хачеріді в Греції вже встиг потоваришувати з сином президента свого нового клубу.
Раніше Хачеріді емоційно попрощався з уболівальниками Динамо.
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