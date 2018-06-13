Хачеріді приміряв футболку нового клубу. ФОТО

Євген Хачеріді

Захисник грецького ПАОК Євген Хачеріді приміряв ігрову форму.

Світлину в футболці клубу з 34 номером екс-динамівець розмістив у своєму інстаграмі.

Нагадаємо, що Хачеріді в Греції вже встиг потоваришувати з сином президента свого нового клубу.

Раніше Хачеріді емоційно попрощався з уболівальниками Динамо.