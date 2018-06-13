Колишній тренер збірної України очолив Оболонь-Бровар

Кирило Ковалець (справа) підписав контракт / ФК Оболонь

Екс-наставник молодіжної збірної Кирило Ковалець став головним тренер Оболонь-Бровар.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт зі спеціалістом укладено за схемою 1+1.

У сезоні 2010/2011 під керівництвом Ковальця Оболонь стала першою командою, яка перемогла Шахтар на Донбас-Арені.

Нагадаємо, що Оболонь брала участь у договірних матчах.

Раніше Авангард втратив перемогу над Оболонню в 33 турі Першої ліги.