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13.06.2018  17:43

Хачеріді: Мені важко говорити про свої якості, є люди, які це оцінюють

Євген Хачеріді

Захисник ПАОК Євген Хачеріді не став називати свої сильні якості.

Про це повідомляє ПАОК ТВ.

"ПАОК веде боротьбу за найвищі місця, за єврокубки і чемпіонський титул, братиме участь у кваліфікації Ліги чемпіонів. Це багато чого варте і я дуже радий тут опинитися. Своєю грою буду доводити, що мене не даремно запросили", - сказав українець.

"Хочеться, щоб завжди були повні стадіони, я знаю, що в Греції гарячі вболівальники, божевільна підтримка. Ми ж граємо для них. Хочеться вигравати трофеї, стати чемпіоном Греції, виграти Кубок. Тим більше, команда давно не ставала чемпіоном країни. Потрібно також добре виступити в єврокубках", - зауважив захисник.

"Мені важко говорити про свої якості, є люди, які це оцінюють. Дивився фінал Кубку Греції з АЕКом, команда сподобалася, заслужено виграла титул", - додав Хачеріді.

Нагадаємо, що Хачеріді приміряв футболку нового клубу.

Раніше Хачеріді емоційно попрощався з уболівальниками Динамо.





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