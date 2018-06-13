Хачеріді: Мені важко говорити про свої якості, є люди, які це оцінюють
|Євген Хачеріді
Захисник ПАОК Євген Хачеріді не став називати свої сильні якості.
Про це повідомляє ПАОК ТВ.
"ПАОК веде боротьбу за найвищі місця, за єврокубки і чемпіонський титул, братиме участь у кваліфікації Ліги чемпіонів. Це багато чого варте і я дуже радий тут опинитися. Своєю грою буду доводити, що мене не даремно запросили", - сказав українець.
"Хочеться, щоб завжди були повні стадіони, я знаю, що в Греції гарячі вболівальники, божевільна підтримка. Ми ж граємо для них. Хочеться вигравати трофеї, стати чемпіоном Греції, виграти Кубок. Тим більше, команда давно не ставала чемпіоном країни. Потрібно також добре виступити в єврокубках", - зауважив захисник.
"Мені важко говорити про свої якості, є люди, які це оцінюють. Дивився фінал Кубку Греції з АЕКом, команда сподобалася, заслужено виграла титул", - додав Хачеріді.
Нагадаємо, що Хачеріді приміряв футболку нового клубу.
Раніше Хачеріді емоційно попрощався з уболівальниками Динамо.
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