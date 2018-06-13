Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
156 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
13.06.2018  17:59

ПФЛ розглядає два варіанти проведення чемпіонату Другої ліги

 

Професійна футбольна ліга ще не визначилася з форматом проведення Другої ліги наступного сезону.

Про це повідомляє спортарена.

Серед варіантів, які розглядаються в ПФЛ на сезон 2018/19, є формат однієї та двох груп.

Після оголошення ФФУ про надання атестатів на участь Другої ліги 21-й команді в ПФЛ почали розглядати різні формати проведення турніру. Приймаються пропозиції клубів. Є вже кілька базових форматів.

Один з них – поділ 21 учасника на дві групи за географічним принципом (10+11 за умови, що всі, хто отримав атестат, стартують) і в три кола, як це було в минулому сезоні.

Інші варіанти – єдина Друга ліга, поділ на дві групи з іншою кількістю кіл або фінальною частиною.

Рішення ухвалять клуби на щорічній Конференції, яка пройде в кінці червня в Києві.

Нагадаємо, що Золотий матч Другої ліги встановив рекорд за відвідуваністю.

Раніше Верес показав атестат на участь у Другій лізі.





Читай також
Дніпра в ПФЛ не буде
Металург З встановив катастрофічний антирекорд ПФЛ
Президент ПФЛ поставив під сумнів ліквідацію клубу Першої ліги
Одеський клуб виключили з ПФЛ і Першої ліги
Останні публікації
13.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Перший мундіаль, проведений на африканському континенті та ганьба Бразилії. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Огляд двох останніх на даний момент чемпіонатів світу
 
12.06.2018 - Артем Ананьєвський
Теніс

Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України

Капітан збірної України Михайло Філіма проаналізував виступи Еліни Світоліної та Лесі Цуренко на Відкритій першості Франції у 2018 році.
 
12.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО

 
Усі публікації
Новини
20:45
Футбол. Бразильский гранд прийняв пропозицію Шахтаря по 19-річному нападнику
20:25
ЧС-2018. Телеканали Інтер та НТН будуть кодувати сигнал трансляцій ЧС-2018
20:00
ЧС-2018. Світоліна назвала майбутнього переможця ЧС-2018
19:45
ЧС-2018. Єгипет - Уругвай: анонс матчу групового турніру ЧС-2018
19:25
Теніс. Стаховський вже традиційно вилітає в другому колі турніру
19:10
Футбол. Шахтар може підписати бразильського суперталанта. ВІДЕО
19:03
ЧС-2018. Росія - Саудівська Аравія: анонс стартового матчу Мундіалю
18:50
Футбол. Гендиректор Зорі прокоментував перехід Луніна в Реал
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.06.2018

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!