ПФЛ розглядає два варіанти проведення чемпіонату Другої ліги

Професійна футбольна ліга ще не визначилася з форматом проведення Другої ліги наступного сезону.

Про це повідомляє спортарена.

Серед варіантів, які розглядаються в ПФЛ на сезон 2018/19, є формат однієї та двох груп.

Після оголошення ФФУ про надання атестатів на участь Другої ліги 21-й команді в ПФЛ почали розглядати різні формати проведення турніру. Приймаються пропозиції клубів. Є вже кілька базових форматів.

Один з них – поділ 21 учасника на дві групи за географічним принципом (10+11 за умови, що всі, хто отримав атестат, стартують) і в три кола, як це було в минулому сезоні.

Інші варіанти – єдина Друга ліга, поділ на дві групи з іншою кількістю кіл або фінальною частиною.

Рішення ухвалять клуби на щорічній Конференції, яка пройде в кінці червня в Києві.

Нагадаємо, що Золотий матч Другої ліги встановив рекорд за відвідуваністю.

Раніше Верес показав атестат на участь у Другій лізі.