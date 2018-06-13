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13.06.2018  18:15

Чорноморець представив нового тренера

Ангел Червенков

Ангел Червенков очолив одеський Чорноморець.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт з колишнім тренером Севастополя і київського Арсенала розрахований на три роки.

Як відомо, раніше легіонер Чорноморця розкритикував керманича команди.

Також була інформація, що тренера клубу після вильоту з УПЛ побили фанати команди.





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