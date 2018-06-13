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247 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 18:15
Чорноморець представив нового тренера
|Ангел Червенков
Ангел Червенков очолив одеський Чорноморець.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Контракт з колишнім тренером Севастополя і київського Арсенала розрахований на три роки.
Як відомо, раніше легіонер Чорноморця розкритикував керманича команди.
Також була інформація, що тренера клубу після вильоту з УПЛ побили фанати команди.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій