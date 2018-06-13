Чорноморець представив нового тренера

Ангел Червенков

Ангел Червенков очолив одеський Чорноморець.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт з колишнім тренером Севастополя і київського Арсенала розрахований на три роки.

Як відомо, раніше легіонер Чорноморця розкритикував керманича команди.

Також була інформація, що тренера клубу після вильоту з УПЛ побили фанати команди.