Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
417 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 18:50
Гендиректор Зорі прокоментував перехід Луніна в Реал
|Сергій Рафаїлов
Генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов називає потенційний перехід воротаря Андрія Луніна в Реал чутками.
Про це повідомляє Footboom.
"Поки що нічого не можу сказати з приводу того, хто з футболістів залишить нашу команду в літнє міжсезоння", - сказав фахівець.
"Чи веде Реал переговори з Зорею щодо трансферу Луніна? У кого ця новина з'явилася, у того і питайте. Я не коментую подібну інформацію", - заявив гендиректор.
"Що стосується Наполі, то ми ведемо переговори не тільки з ними, а й з іншими клубами. Луніним цікавляться багато європейських команд", - підкреслив Рафаїлов.
Нагадаємо, що Лунін показав пікантне фото з відпочинку зі своєю дівчиною.
Читай також
Останні публікації
12.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій