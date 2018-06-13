Гендиректор Зорі прокоментував перехід Луніна в Реал

Сергій Рафаїлов

Генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов називає потенційний перехід воротаря Андрія Луніна в Реал чутками.

Про це повідомляє Footboom.

"Поки що нічого не можу сказати з приводу того, хто з футболістів залишить нашу команду в літнє міжсезоння", - сказав фахівець.

"Чи веде Реал переговори з Зорею щодо трансферу Луніна? У кого ця новина з'явилася, у того і питайте. Я не коментую подібну інформацію", - заявив гендиректор.

"Що стосується Наполі, то ми ведемо переговори не тільки з ними, а й з іншими клубами. Луніним цікавляться багато європейських команд", - підкреслив Рафаїлов.

Нагадаємо, що Лунін показав пікантне фото з відпочинку зі своєю дівчиною.