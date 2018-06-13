Бразильський гранд прийняв пропозицію Шахтаря по 19-річному нападнику
|Фернандо Педро
Палмейрас, якому належать 90% прав на талановитого нападника Фернандо Педро, прийняв пропозицію донецького клубу розміром в 5,5 мільйона євро.
Про це інформує UOL Esporte.
У найближчі дні Фернандо полетить на процедури проходження медичного обстеження і підписання контракту.
Палмейрас продає другого поспіль гравця в чемпіонат України. Декількома днями раніше бразильці відправили хавбека Че Че в київське Динамо отримавши за це 4,8 мільйона євро.
Фернандо виступає за збірну Бразилії U-19. Він є одним з найталановитіших гравців Палмейраса, але найближчим часом йому навряд чи дадуть місце в основному складі команди, тому форвард готовий піти на радикальні зміни в кар'єрі.
Palmeiras acerta venda de Fernando ao Shakhtar Donetsk por R$ 24 milhões https://t.co/VwOUNOxpaS— UOL Esporte (@UOLEsporte) 13 июня 2018 г.
Нагадуємо, що до цього повідомлялося лише про інтерес Шахтаря до форварда.
Раніше повідомлялося, що гірники готові платити можливому новачку по 400 тис доларів на місяць.
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