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13.06.2018  20:45

Бразильський гранд прийняв пропозицію Шахтаря по 19-річному нападнику

Фернандо Педро

Палмейрас, якому належать 90% прав на талановитого нападника Фернандо Педро, прийняв пропозицію донецького клубу розміром в 5,5 мільйона євро.

Про це інформує UOL Esporte.

У найближчі дні Фернандо полетить на процедури проходження медичного обстеження і підписання контракту.

Палмейрас продає другого поспіль гравця в чемпіонат України. Декількома днями раніше бразильці відправили хавбека Че Че в київське Динамо отримавши за це 4,8 мільйона євро. 

Фернандо виступає за збірну Бразилії U-19. Він є одним з найталановитіших гравців Палмейраса, але найближчим часом йому навряд чи дадуть місце в основному складі команди, тому форвард готовий піти на радикальні зміни в кар'єрі.

Нагадуємо, що до цього повідомлялося лише про інтерес Шахтаря до форварда.

Раніше повідомлялося, що гірники готові платити можливому новачку по 400 тис доларів на місяць.





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