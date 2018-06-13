Колишній лідер Динамо поповнить склад Шахтаря

Дьємерсі Мбокані

Шахтар цікавиться екс-форвардом Динамо Дьємерсі Мбокані.

Про це повідомляє конголезький ресурс Foot.cd.

Також Мбокані цікавляться Трабзонспор, Брюгге, Антверпен і Андерлехт.

Контракт гравця з Динамо закінчується 30 червня, пише Tribuna.

У поточному сезоні Мбокані провів 31 матч, забив 12 голів і зробив 2 гольові передачі.

Нагадаємо, що Палмейрас прийняв пропозицію Шахтаря по 19-річному нападнику.

До цього повідомлялося, що Шахтар міг підписати суперзірку світового футболу.