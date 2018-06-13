Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
719 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 21:50
Колишній лідер Динамо поповнить склад Шахтаря
|Дьємерсі Мбокані
Шахтар цікавиться екс-форвардом Динамо Дьємерсі Мбокані.
Про це повідомляє конголезький ресурс Foot.cd.
Також Мбокані цікавляться Трабзонспор, Брюгге, Антверпен і Андерлехт.
Контракт гравця з Динамо закінчується 30 червня, пише Tribuna.
У поточному сезоні Мбокані провів 31 матч, забив 12 голів і зробив 2 гольові передачі.
Нагадаємо, що Палмейрас прийняв пропозицію Шахтаря по 19-річному нападнику.
До цього повідомлялося, що Шахтар міг підписати суперзірку світового футболу.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій