УЄФА до ПСЖ: тобі я буду кращим адвокатом, щитом. А ти - ізнов невинуватим.

Слідча палата з фінансового контролю клубів (ІФКК) закрила розслідування стосовно ПСЖ, не знайшовши порушень фінансового фейр-плей.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Проте, за інформацією L'Equipe, до 30-го червня чемпіонам Франції необхідно продати гравців на 60 млн євро, інакше у них можуть виникнути проблеми в наступному сезоні.

ІФКК розслідував тільки звіти за 2015-й, 2016-й і 2017-й фінансовий рік, а не 2018-й, коли було придбано Неймара (222 млни євро) і Кіліана Мбаппе (145 млн євро плюс 35 млн євро бонусів), пише Football.ua.

Нагадаємо, стала відома дата, коли ПСЖ оголосить про трансфер легендарного голкіпера.

Крім того, Динамо відмовилось підписувати екс-футболіста ПСЖ.