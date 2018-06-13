Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
46 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.06.2018 22:17
УЄФА до ПСЖ: тобі я буду кращим адвокатом, щитом. А ти - ізнов невинуватим.
Слідча палата з фінансового контролю клубів (ІФКК) закрила розслідування стосовно ПСЖ, не знайшовши порушень фінансового фейр-плей.
Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.
Проте, за інформацією L'Equipe, до 30-го червня чемпіонам Франції необхідно продати гравців на 60 млн євро, інакше у них можуть виникнути проблеми в наступному сезоні.
ІФКК розслідував тільки звіти за 2015-й, 2016-й і 2017-й фінансовий рік, а не 2018-й, коли було придбано Неймара (222 млни євро) і Кіліана Мбаппе (145 млн євро плюс 35 млн євро бонусів), пише Football.ua.
Нагадаємо, стала відома дата, коли ПСЖ оголосить про трансфер легендарного голкіпера.
Крім того, Динамо відмовилось підписувати екс-футболіста ПСЖ.
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