Названо найдорожчий клуб планети
Манчестер Юнайтед другий рік поспіль очолює рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу.
Про це повідомляє Forbes.
Вартість МЮ збільшилася на 12% і становить 4,123 млрд доларів.
Друге місце займає Реал (4,088 млрд, + 14%), третє - Барселона (4,064 млрд + 12%).
Топ-20 найдорожчих клубів:
1. Манчестер Юнайтед - 4,123 млрд доларів (+ 12%)
2. Реал - 4,088 млрд (+ 14%)
3. Барселона (4,064 млрд, + 12%)
4. Баварія - 3,063 млрд (+ 13%)
5. Манчестер Сіті - 2,474 млрд (+ 19%)
6. Арсенал - 2,474 млрд (+ 19%)
7. Челсі - 2,062 млрд (+ 12%)
8. Ліверпуль - 1,944 млрд (+ 30%)
9. Ювентус - 1,472 млрд (+ 17%)
10. Тоттенхем - 1,237 млрд (+ 17%).
11. ПСЖ - 971 млн (+ 16%)
12. Боруссія Дортмунд - 901 млн (+ 12%)
13. Атлетіко - 848 млн (+ 16%)
14. Вест Гем - 754 млн (+ 19%)
15. Шальке - 707 млн (+ 12%)
16. Рома - 618 млн (+ 9%)
17. Мілан - 612 млн (-24%)
18. Інтер - 606 млн (+ 13%)
19. Лестер - 500 млн (+ 21%)
20. Наполі - 471 млн (+ 21%)
Нагадуємо, що названо найдорожчого українця в Бундеслізі.
До того ж, повідомлялося хто став найдорожчим футболістом планети.
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