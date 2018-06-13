Названо найдорожчий клуб планети

Манчестер Юнайтед другий рік поспіль очолює рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу.

Про це повідомляє Forbes.

Вартість МЮ збільшилася на 12% і становить 4,123 млрд доларів.

Друге місце займає Реал (4,088 млрд, + 14%), третє - Барселона (4,064 млрд + 12%).

Топ-20 найдорожчих клубів:

1. Манчестер Юнайтед - 4,123 млрд доларів (+ 12%)

2. Реал - 4,088 млрд (+ 14%)

3. Барселона (4,064 млрд, + 12%)

4. Баварія - 3,063 млрд (+ 13%)

5. Манчестер Сіті - 2,474 млрд (+ 19%)

6. Арсенал - 2,474 млрд (+ 19%)

7. Челсі - 2,062 млрд (+ 12%)

8. Ліверпуль - 1,944 млрд (+ 30%)

9. Ювентус - 1,472 млрд (+ 17%)

10. Тоттенхем - 1,237 млрд (+ 17%).

11. ПСЖ - 971 млн (+ 16%)

12. Боруссія Дортмунд - 901 млн (+ 12%)

13. Атлетіко - 848 млн (+ 16%)

14. Вест Гем - 754 млн (+ 19%)

15. Шальке - 707 млн ​​(+ 12%)

16. Рома - 618 млн (+ 9%)

17. Мілан - 612 млн (-24%)

18. Інтер - 606 млн (+ 13%)

19. Лестер - 500 млн (+ 21%)

20. Наполі - 471 млн (+ 21%)

Нагадуємо, що названо найдорожчого українця в Бундеслізі.

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