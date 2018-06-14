Надія французського футболу не буде продовжувати контракт із Юнайтед

Антоні Марсьяль

Форвард Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль хоче покинути клуб,

Про це повідомив агент гравця Філіп Ламболі

"Манчестер Юнайтед не хоче, щоб він йшов, хоче продовжити контракт, але ми не можемо дійти згоди протягом багатьох місяців", - говорить представник футболіста.

"Я думаю, що коли такий клуб як Манчестер Юнайтед, який є найпотужнішим клубом у світі, не може домовитися про продовження контракту з гравцем за вісім місяців переговорів, він не вважає цього гравця важливою частиною команди", - наголошує Ламболі.

"У Антоні є контракт із МЮ, і він має намір поважати будь-яке рішення клубу, виконуючи свої зобов'язання, але він однозначно хотів би покинути команду. Це обдумане рішення", - цитує агента RMC Sport.

Нагадуємо, що до стану красних дияволів може приєднатися зірка Реалу.

До цього, МЮ поповнився півзахисником з Шахтаря.