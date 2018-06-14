ФФУ в черговий раз опинилася на олівці анткорупційного бюро

НАБУ

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за результатами корупційного скандалу із закупівлею футбольного покриття у комерційних дочірніх компаній Федерації футболу України.

Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

"На підставі отриманих заяв про можливі злочини, вчинені посадовими особами Федерації футболу України, проведена інформаційно-аналітична робота, за результатами якої зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину. Зловживання владою або службовим становищем групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією", - сказано в заяві НАБУ.

У кінці 2017 року протягом трьох днів по всій території України різні державні структури уклали контракти на будівництво 327 футбольних полів із штучним покриттям.

Усі вибрані підрядники отримали вказівку купувати штучне покриття і спеціальну крихту для будівництва полів у заводу, нещодавно відкритого ФФУ.

Вартість одного квадратного метра покриття, виробленого заводом ФФУ, - 630 грн (близько 20 євро). У іноземних виробників (Китай, Бельгія, Туреччина) можна купити покриття навіть по 12-14 євро.

На будівництво полів з держбюджету (глава бюджетного комітету - Андрій Павелко) в 2017 році виділено 270 млн гривень. За програмою співфінансування приблизно така ж сума виділялася на нові футбольні майданчики з місцевих бюджетів. Всього за 2017 рік держава витратила на поля близько 500 млн гривень.

З цих грошей створена федерацією компанія ФФУ Продакшн (завод футбольних полів) отримала близько 250 мільйонів гривень, пише UNN.

Раніше Динамо, через поведінку фанатів, отримало штраф на 500 тис грн і матч з пустими трибунами.

Після того, ФФУ виписала солідний штраф і для Шахтаря.