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14.06.2018  10:15

Екс-тренер Шахтаря очолив Нант. ФОТО

Мігел кардосо

Екс-асистент Паулу Фонсеки в Шахтарі Мігел Кардосо став головним тренером французського Нанта.

Угода з фахівцем розрахована на два сезони. На посаді тренера канарок Кардосо змінив Клаудіо Раньєрі, який у кінці сезону покинув клуб, повідомляє Twitter французської команди.

Раніше повідомлялося, що фахівець міг очолити Удінезе.

Нагадаємо, що і головний тренер гірників зацікавив Вест Гем.





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