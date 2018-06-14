Екс-тренер Шахтаря очолив Нант. ФОТО

Мігел кардосо

Екс-асистент Паулу Фонсеки в Шахтарі Мігел Кардосо став головним тренером французського Нанта.

Угода з фахівцем розрахована на два сезони. На посаді тренера канарок Кардосо змінив Клаудіо Раньєрі, який у кінці сезону покинув клуб, повідомляє Twitter французської команди.

C'est officiel ! @CoachMCardoso, 46 ans, sera l'entraîneur de l'équipe professionnelle du FC Nantes pour les deux prochaines saisons. #BemvindoCoachCardoso pic.twitter.com/nPcjLc8xoJ — FC Nantes (@FCNantes) 13 июня 2018 г.

Раніше повідомлялося, що фахівець міг очолити Удінезе.

Нагадаємо, що і головний тренер гірників зацікавив Вест Гем.