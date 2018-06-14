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332 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 10:15
Екс-тренер Шахтаря очолив Нант. ФОТО
|Мігел кардосо
Екс-асистент Паулу Фонсеки в Шахтарі Мігел Кардосо став головним тренером французського Нанта.
Угода з фахівцем розрахована на два сезони. На посаді тренера канарок Кардосо змінив Клаудіо Раньєрі, який у кінці сезону покинув клуб, повідомляє Twitter французської команди.
C'est officiel ! @CoachMCardoso, 46 ans, sera l'entraîneur de l'équipe professionnelle du FC Nantes pour les deux prochaines saisons. #BemvindoCoachCardoso pic.twitter.com/nPcjLc8xoJ— FC Nantes (@FCNantes) 13 июня 2018 г.
Раніше повідомлялося, що фахівець міг очолити Удінезе.
Нагадаємо, що і головний тренер гірників зацікавив Вест Гем.
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