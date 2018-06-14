Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
326 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 12:50
Талановитий захисник Шахтаря буде набиратися досвіду в Азейбарджані
|Мурат Хачаєв
Український захисник Шахтаря Мурат Хачаєв продовжить кар'єру в Азейбарджані.
Повідомляє офіціний сайт азейбарджанської команди.
20-річний футболіст підписав орендну угоду з клубом Сумгаїт і наступний сезон проведе у складі середняка азейбарджанської Прем'єр-ліги.
Минулий сезон Сумгаїт завершив на 5-му місці, пише Tribuna.
Нагадуємо, що колишній лідер Динамо може поповнити Шахтар.
Раніше повідомлялося, що Палмейрас прийняв пропозицію Шахтаря по 19-річному нападнику.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій