Талановитий захисник Шахтаря буде набиратися досвіду в Азейбарджані

Мурат Хачаєв

Український захисник Шахтаря Мурат Хачаєв продовжить кар'єру в Азейбарджані.

Повідомляє офіціний сайт азейбарджанської команди.

20-річний футболіст підписав орендну угоду з клубом Сумгаїт і наступний сезон проведе у складі середняка азейбарджанської Прем'єр-ліги.

Минулий сезон Сумгаїт завершив на 5-му місці, пише Tribuna.

Нагадуємо, що колишній лідер Динамо може поповнити Шахтар.

Раніше повідомлялося, що Палмейрас прийняв пропозицію Шахтаря по 19-річному нападнику.