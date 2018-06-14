Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
171 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 13:31
Пеле розповів, які сучасні тренери йому найбільше симпатизують
|Найкращі тренери сучасності за версією Пеле
Король футболу Пеле назвав найкращих тренерів сучасності.
"Кращі тренери світу? Мені подобаються Пеп Гвардіола, а також Моуріньйо і Тіте, який проявив себе дуже хорошим наставником, який піклується про своїх футболістів", - наводить слова легендарного бразильця GQ.
Нагадуємо, що до цього було названо найдорожчого українця в Бундеслізі.
Раніше ж, був визначений найдорожчий футболіст планети.
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