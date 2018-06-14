Пеле розповів, які сучасні тренери йому найбільше симпатизують

Найкращі тренери сучасності за версією Пеле

Король футболу Пеле назвав найкращих тренерів сучасності.

"Кращі тренери світу? Мені подобаються Пеп Гвардіола, а також Моуріньйо і Тіте, який проявив себе дуже хорошим наставником, який піклується про своїх футболістів", - наводить слова легендарного бразильця GQ.

Нагадуємо, що до цього було названо найдорожчого українця в Бундеслізі.

Раніше ж, був визначений найдорожчий футболіст планети.