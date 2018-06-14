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179 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 13:58
Клуб не хоче, футболіст не може: як МЮ відмовляється продавати нападника
|Антоні Марсьяль
Керівництво Манчестер Юнайтед не збирається продавати нападаючого Антоні Марсьяля.
Форвард залишається в планах клубу на новий сезон.
Ця інформація пройшла на фоні заяви агента Марсьяля Філіпа Ламболі, який сказав, що його клієнт хоче піти, повідомляє SkySports.
Марсьяль в минулому сезоні забив 9 голів і зробив 5 результативних передач в 30 матчах АПЛ.
Нагадуємо, що варіант продажу Марсьяла розглядає і Моурінью.
До цього повідомлялося, що в придбанні форварда зацікавлені Ювентус,Атлетико та Тотенгем.
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