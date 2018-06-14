Клуб не хоче, футболіст не може: як МЮ відмовляється продавати нападника

Антоні Марсьяль

Керівництво Манчестер Юнайтед не збирається продавати нападаючого Антоні Марсьяля.

Форвард залишається в планах клубу на новий сезон.

Ця інформація пройшла на фоні заяви агента Марсьяля Філіпа Ламболі, який сказав, що його клієнт хоче піти, повідомляє SkySports.

Марсьяль в минулому сезоні забив 9 голів і зробив 5 результативних передач в 30 матчах АПЛ.

Нагадуємо, що варіант продажу Марсьяла розглядає і Моурінью.

До цього повідомлялося, що в придбанні форварда зацікавлені Ювентус,Атлетико та Тотенгем.