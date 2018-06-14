Український телеведучий відверто висловив свою думку щодо молодняка Динамо та Шахтаря
|Ігор Циганик
Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик вважає Циганкова найперспективнішим українським футболістом, а Коваленка - найбільш критикованим.
"Зараз найперспективнішим українцем є Циганков, напевно. Але йому десь не вистачає, І це велика проблема наших гравців, тому що він не біжить назад", - говорить Циганик.
"Коваленко також. Його просто знищують, його дуже шкода. Йому всього 20 років, дайте хлопцю грати в футбол. Йому дали таку позицію, десятки, яка дуже відповідальна. Він буде обрізатися, він може рік обрізатися, два роки, але потім він видасть п'ять таких сезонів ...", - виправдовує Віктора телеведучий.
"Зараз його посадили на лавку і дають грати по п'ять, сім, десять хвилин. Його так просто знищать. У футболістів потрібно вірити", - поділився Циганик у програмі ОТДУШИВДУШУ.
Раніше Ігор Циганик прокоментував проблему участі Маріуполя у Прем'єр лізі.
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