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345 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 15:20
Шахтар знайшов ще одне підсилення лінії півзахисту на бразильському ринку
|Бруно Гімараес
Шахтар цікавиться півзахисником Атлетико Паранаенсі Бруно Гімараесом.
Про це повідомив коментатор телеканалу ESPN Хорхе Нікола.
Бразильський клуб попередив, що буде розглядати пропозиції в розмірі не менше 10 млн євро, пише Tribuna.
20-річний бразилець виступає за бразильський клуб з травня 2017 року. За цей час він взяв участь в 16 матчах.
Transfermarkt оцінює опорного півзахисника в 400 000 євро.
Раніше повідомлялося, що талановитий захисник Шахтаря буде набиратися досвіду в Азейбарджані.
До того ж, Шахтар може поповнитися гравцем київського Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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