Шахтар знайшов ще одне підсилення лінії півзахисту на бразильському ринку

Бруно Гімараес

Шахтар цікавиться півзахисником Атлетико Паранаенсі Бруно Гімараесом.

Про це повідомив коментатор телеканалу ESPN Хорхе Нікола.

Бразильський клуб попередив, що буде розглядати пропозиції в розмірі не менше 10 млн євро, пише Tribuna.

20-річний бразилець виступає за бразильський клуб з травня 2017 року. За цей час він взяв участь в 16 матчах.

Transfermarkt оцінює опорного півзахисника в 400 000 євро.

Раніше повідомлялося, що талановитий захисник Шахтаря буде набиратися досвіду в Азейбарджані.

До того ж, Шахтар може поповнитися гравцем київського Динамо.