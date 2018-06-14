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14.06.2018  16:13

Циганик: Ротань просив не ставити в ефір, як він навмисне наступив арбітру на ногу

Ігор Циганик

Екс-півзахисник Дніпра Руслан Ротань не хотів, щоб в ефірі Профутболу показали, як він наступив на ногу арбітру в матчі Кубку України-2016 Дніпро - Зоря.

Про це розповів ведучий Профутболу Ігор Циганик в програмі ОТДУШИВДУШУ.

"Я вже по кілька разів сварився з футболістами, але потім ми мирилися. Так, вони ображаються. Але я не можу називати неправильні епізоди правильними. Потім футболісти дзвонять і кажуть, що ми друзі. Так, ми друзі, але у мене є своя робота, а у них своя", - сказав журналіст.

"У мене була історія з Русланом Ротанем, якого я дуже поважаю. Він дзвонив і просив не ставити матеріал, в якому він наступив судді на ногу в матчі-відповіді Кубку України проти Зорі (0:2) в 2016 році", - розповів Циганик.

Нагадаємо, що Ротань не буде продовжувати контракт з Динамо.

Раніше Коноплянка зробив компліменти Ротаню.





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