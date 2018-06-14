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14.06.2018  16:35

Український нападник перейшов до відомого французького клубу

Пилип Будківський

Форвард Шахтаря Пилип Будківський на правах оренди перейшов у французький Сошо.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Сошо виступає в другому французькому дивізіоні. Минулоріч команда посіла 10 місце.

У минулому сезоні Будківський грав за бельгійський Кортрейк і російський Анжи.

Нагадаємо, що Будківський був дуже радий повернутися в Анжи.





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