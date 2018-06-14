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205 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 16:35
Український нападник перейшов до відомого французького клубу
|Пилип Будківський
Форвард Шахтаря Пилип Будківський на правах оренди перейшов у французький Сошо.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Сошо виступає в другому французькому дивізіоні. Минулоріч команда посіла 10 місце.
У минулому сезоні Будківський грав за бельгійський Кортрейк і російський Анжи.
🚨🖊️ Pylyp #Budkivskyi, attaquant international 🇺🇦 de 2⃣6⃣ ans formé au @FCShakhtar, va poursuivre sa carrière avec le FCSM. #officiel #mercato— FCSM_officiel (@FCSM_officiel) 14 июня 2018 г.
► https://t.co/9CEeZokvu3 pic.twitter.com/qnyRnwRDbT
Нагадаємо, що Будківський був дуже радий повернутися в Анжи.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій