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14.06.2018  18:18

Неймар: Не став би платити за себе 222 млн євро

Неймар

Найдорожчий футболіст світу Неймар не заплатив би за себе 222 мільйона євро, як це зробив ПСЖ.

Про це повідомляє Goal.com.

"Я не пишаюся ні трансферною вартістю, ні тим, що є найдорожчим гравцем світу. Це лише гроші, і вони не допомагають мені на полі. Я б не став платити за себе 222 млн. Заплатив би менше", - заявив бразилець.

Нагадаємо, що Неймар розплакався, потрапивши до кімнати, у якій жив у дитинстві. ВІДЕО.

Раніше Неймар розкидав захисників і розстріляв Хорватію в товариському матчі. ВІДЕО.





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