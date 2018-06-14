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107 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 18:18
Неймар: Не став би платити за себе 222 млн євро
|Неймар
Найдорожчий футболіст світу Неймар не заплатив би за себе 222 мільйона євро, як це зробив ПСЖ.
Про це повідомляє Goal.com.
"Я не пишаюся ні трансферною вартістю, ні тим, що є найдорожчим гравцем світу. Це лише гроші, і вони не допомагають мені на полі. Я б не став платити за себе 222 млн. Заплатив би менше", - заявив бразилець.
Нагадаємо, що Неймар розплакався, потрапивши до кімнати, у якій жив у дитинстві. ВІДЕО.
Раніше Неймар розкидав захисників і розстріляв Хорватію в товариському матчі. ВІДЕО.
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