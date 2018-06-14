Мілевський: Задовбав уже цей рахунок 1:1

Артем Мілевський

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський незадоволений тим, що його команда зіграла в нічию проти Динамо Мінськ в чемпіонаті Білорусі.

Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.

"Наша стара хвороба - після забитого м'яча хочемо зберегти результат, виграти. Останні чотири гри не можемо перемогти, тому намагаємося зберегти рахунок, але не виходить", - сказав українець.

"Потрібно продовжувати грати в свій футбол. За 10-15 хвилин ми створили 4 моменти. Мінчани не знали, що робити. Потім вони здорово контролювали м'яч, часом вже ми не знали, що робити", - зізнався екс-киянин.

"У другому таймі у нас було більше можливостей забити. Матч, як зазвичай, закінчується 1:1. Задовбав уже цей рахунок 1:1. Усе набирають очки, виграють, тільки ми граємо внічию. Треба виграти і все пройде", - вважає Мілевський.

Нагадаємо, що Мілевський розповів, чого очікує від роботи з Марадоною.

Перед цим Мілевський забив красивий гол у першості Білорусі. ВІДЕО.