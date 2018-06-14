Мілевський: Задовбав уже цей рахунок 1:1
|Артем Мілевський
Нападник Динамо Брест Артем Мілевський незадоволений тим, що його команда зіграла в нічию проти Динамо Мінськ в чемпіонаті Білорусі.
Про це повідомляє офіційний твіттер-аккаунт клубу.
"Наша стара хвороба - після забитого м'яча хочемо зберегти результат, виграти. Останні чотири гри не можемо перемогти, тому намагаємося зберегти рахунок, але не виходить", - сказав українець.
"Потрібно продовжувати грати в свій футбол. За 10-15 хвилин ми створили 4 моменти. Мінчани не знали, що робити. Потім вони здорово контролювали м'яч, часом вже ми не знали, що робити", - зізнався екс-киянин.
"У другому таймі у нас було більше можливостей забити. Матч, як зазвичай, закінчується 1:1. Задовбав уже цей рахунок 1:1. Усе набирають очки, виграють, тільки ми граємо внічию. Треба виграти і все пройде", - вважає Мілевський.
и Артем Милевский. pic.twitter.com/lhwJQ1T9ox— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 14 июня 2018 г.
Нагадаємо, що Мілевський розповів, чого очікує від роботи з Марадоною.
Перед цим Мілевський забив красивий гол у першості Білорусі. ВІДЕО.
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій