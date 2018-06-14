Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
453 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 20:38
Основний гравець збірної Росії серйозно травмувався в дебюті чемпіонату світу. ФОТО
|Алан Дзагоєв
Півзахисник збірної Росії Алан Дзагоєв зазнав травми задньої поверхні стегна в першому таймі матчу проти Саудівської Аравії.
За інформацією офіційного твіттер-акаунту збірної, строки відновлення футболіста стануть відомі після МРТ.
Колишній тренер збірної Росії Леонід Слуцький в ефірі Першого каналу заявив, що хавбек пропустить не менш трьох тижнів, пише sports.ru.
Нагадаємо, що Росія вперше в 2018 році забила два голи в одному матчі.
Раніше повідомлялося, що екс-нападник збірної України кайфує на чемпіонаті світу в Росії.
Читай також
Останні публікації
13.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій