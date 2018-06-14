Основний гравець збірної Росії серйозно травмувався в дебюті чемпіонату світу. ФОТО

Алан Дзагоєв

Півзахисник збірної Росії Алан Дзагоєв зазнав травми задньої поверхні стегна в першому таймі матчу проти Саудівської Аравії.

За інформацією офіційного твіттер-акаунту збірної, строки відновлення футболіста стануть відомі після МРТ.

Колишній тренер збірної Росії Леонід Слуцький в ефірі Першого каналу заявив, що хавбек пропустить не менш трьох тижнів, пише sports.ru.

Нагадаємо, що Росія вперше в 2018 році забила два голи в одному матчі.

Раніше повідомлялося, що екс-нападник збірної України кайфує на чемпіонаті світу в Росії.