Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
475 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 21:14
Кравець зустрівся з легендарним Вейном Руні. ФОТО
|Артем Кравець
Нападник збірної України Артем Кравець зустрівся з півзахисником Евертона Вейном Руні.
Світлину з англійцем Кравець виклав у своєму інстаграмі.
"З одним із найкращих нападників у світі", - підписав фото українець.
Футболісти зустрілися на Мальдівах.
Нагадаємо, що Кравець відверто розповів як проводить час у Турції.
Раніше Селезньов та Кравець запалили в українському дербі у чемпіонаті Туреччини.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій