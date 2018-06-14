Колишній нападник Ювентуса очолить київський Арсенал, - ЗМІ

Фабріцио Раванеллі

Екс-форвард Ювентуса Фабріцио Раванеллі стане наступним головним тренером київського Арсенала.

Про це повідомляє Динамоманія.

Останнім місцем роботи італійця був клуб Аяччо в 2013 році.

Нагадаємо, що Арсенал підписав голкіпера.

Перед цим Арсенал отримав атестат УПЛ.