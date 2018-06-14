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997 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.06.2018 23:50
Колишній нападник Ювентуса очолить київський Арсенал, - ЗМІ
|Фабріцио Раванеллі
Екс-форвард Ювентуса Фабріцио Раванеллі стане наступним головним тренером київського Арсенала.
Про це повідомляє Динамоманія.
Останнім місцем роботи італійця був клуб Аяччо в 2013 році.
Нагадаємо, що Арсенал підписав голкіпера.
Перед цим Арсенал отримав атестат УПЛ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій