Нападник Динамо зацікавив бразильський клуб

Жуніор Мораєс

Форвард Динамо Жуніор Мораєс потрапив до сфери інтересу бразильського Васко Да Гама.

Про це повідомляє Diario Carioca.

Бразилець перебуває серед гравців, яких клуб з Ріо-де-Жанейро розглядає в якості літнього посилення.

Після 12 турів Васко да Гама йде на 11 місці (з 20) в чемпіонаті Бразилії з грою в запасі, пише Трибуна.

Раніше повідомлялося, що Мораєс веде переговори з Шахтарем.

Нагадаємо, що Мораєс попрощався з Динамо.