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320 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 08:30
Нападник Динамо зацікавив бразильський клуб
|Жуніор Мораєс
Форвард Динамо Жуніор Мораєс потрапив до сфери інтересу бразильського Васко Да Гама.
Про це повідомляє Diario Carioca.
Бразилець перебуває серед гравців, яких клуб з Ріо-де-Жанейро розглядає в якості літнього посилення.
Після 12 турів Васко да Гама йде на 11 місці (з 20) в чемпіонаті Бразилії з грою в запасі, пише Трибуна.
Раніше повідомлялося, що Мораєс веде переговори з Шахтарем.
Нагадаємо, що Мораєс попрощався з Динамо.
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