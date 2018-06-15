Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
396 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 09:58
Ярмоленко: Така футбольна подія буває раз на чотири роки, і нас там, на жаль, немає
|Андрій Ярмоленко
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко шкодує, що його країна не грає на чемпіонаті світу.
Про це повідомляє Команда №1.
"Я там ні за кого не буду вболівати. Дивитися, звичайно, збираюся. Буду чекати красивий футбол. Така футбольна подія буває раз на чотири роки, і нас там, на жаль, немає", - сказав Ярмоленко.
Нагадаємо, що команда Ярмоленка зіграє з грандами світового футболу.
Раніше стало відомо, коли Ярмоленко і Коноплянка розпочнуть підготовку до сезону.
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