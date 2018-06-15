Ярмоленко: Така футбольна подія буває раз на чотири роки, і нас там, на жаль, немає

Андрій Ярмоленко

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко шкодує, що його країна не грає на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Команда №1.

"Я там ні за кого не буду вболівати. Дивитися, звичайно, збираюся. Буду чекати красивий футбол. Така футбольна подія буває раз на чотири роки, і нас там, на жаль, немає", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, що команда Ярмоленка зіграє з грандами світового футболу.

Раніше стало відомо, коли Ярмоленко і Коноплянка розпочнуть підготовку до сезону.