Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
325 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 10:55
Зозуля зустрівся з Вейном Руні. ФОТО
|Роман Зозуля
Нападник Альбасете Роман Зозуля зустрівся з півзахисником Евертона Вейном Руні.
Світлину з зіркою англійського футболу Зозуля опублікував на своїй сторінці у фейсбук.
"З дитинства за Евертон", - жартома підписав фотографію українець.
Зустріч відбулася на Мальдівах.
Нагадаємо, що з Руні також сфотографувався Артем Кравець.
Раніше повідомлялося, що Зозуля разом з Альбасете залишається в Сегунді.
Читай також
Останні публікації
15.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
13.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
1
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій