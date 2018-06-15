Зозуля зустрівся з Вейном Руні. ФОТО

Роман Зозуля

Нападник Альбасете Роман Зозуля зустрівся з півзахисником Евертона Вейном Руні.

Світлину з зіркою англійського футболу Зозуля опублікував на своїй сторінці у фейсбук.

"З дитинства за Евертон", - жартома підписав фотографію українець.

Зустріч відбулася на Мальдівах.

Нагадаємо, що з Руні також сфотографувався Артем Кравець.

Раніше повідомлялося, що Зозуля разом з Альбасете залишається в Сегунді.