Захисник Динамо тренується на базі Андерлехта. ВІДЕО

Микита Бурда

Захисник київського Динамо Микита Бурда готується до сезону на базі бельгійського Андерлехта.

Про це повідомив агент футболіста Іван Піроженко на своїй сторінці у фейсбук.

"Коли всі відпочивають, ми готуємося до майбутнього сезону... У нас на нього великі плани. Микита Бурда проходить індивідуальну програму на базі Андерлехта. WE NEVER GIVE UP", – написав Піроженко.

Нагадаємо, що Шапаренко і Бурда заспівали пісню російського репера на посвяті в збірну України. ВІДЕО.

Раніше повідомлялося, що Бурда продовжив контракт Динамо до 2022-го року.