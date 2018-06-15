Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
173 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 12:55
Захисник Динамо тренується на базі Андерлехта. ВІДЕО
|Микита Бурда
Захисник київського Динамо Микита Бурда готується до сезону на базі бельгійського Андерлехта.
Про це повідомив агент футболіста Іван Піроженко на своїй сторінці у фейсбук.
"Коли всі відпочивають, ми готуємося до майбутнього сезону... У нас на нього великі плани. Микита Бурда проходить індивідуальну програму на базі Андерлехта. WE NEVER GIVE UP", – написав Піроженко.
Нагадаємо, що Шапаренко і Бурда заспівали пісню російського репера на посвяті в збірну України. ВІДЕО.
Раніше повідомлялося, що Бурда продовжив контракт Динамо до 2022-го року.
Читай також
Останні публікації
15.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчей чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
13.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій