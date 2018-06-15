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15.06.2018  13:41

Екс-гравець Чорноморця продовжить кар'єру в Словаччині

 

Колишній півзахисник Чорноморця Максим Третьяков підписав контракт зі словацьким ДАК 1904.

Контракт 22-річного футболіста з новою командою розрахований на три сезони.

ДАК 1904 в минулому сезоні посів третє місце в чемпіонаті Словаччини і отримав право на участь у кваліфікації Ліги Європи.

У минулому сезоні УПЛ Третьяков провів у футболці Чорноморця 30 матчів, забив 4 голи.

Як відомо, напередодні Чорноморець представив нового тренера.





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