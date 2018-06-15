Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
94 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 13:41
Екс-гравець Чорноморця продовжить кар'єру в Словаччині
Колишній півзахисник Чорноморця Максим Третьяков підписав контракт зі словацьким ДАК 1904.
Контракт 22-річного футболіста з новою командою розрахований на три сезони.
ДАК 1904 в минулому сезоні посів третє місце в чемпіонаті Словаччини і отримав право на участь у кваліфікації Ліги Європи.
У минулому сезоні УПЛ Третьяков провів у футболці Чорноморця 30 матчів, забив 4 голи.
Як відомо, напередодні Чорноморець представив нового тренера.
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