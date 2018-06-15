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15.06.2018  14:32

Колишній футболіст Карпат буде виступати в складі Корінтіанса

Данило Авелар

Колишній захисник Карпат Данило Авелар на правах оренди виступатиме за бразильський Корінтіанс.

З 2015 року 29-річний Авелар є гравцем Торіно. Минулий сезон на правах оренди відіграв за Ам'єн, в складі якого провів 21 матч і забив 1 гол.

У складі Карпат Авелар виступав з 2010 по 2013 рік, нагадує tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Палмейрас спробує підписати Авелара. 

Також була інформація, що CAS поданий позов до Карпат через заборгованість по трансферу Даніло Авелара.





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