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203 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 14:32
Колишній футболіст Карпат буде виступати в складі Корінтіанса
|Данило Авелар
Колишній захисник Карпат Данило Авелар на правах оренди виступатиме за бразильський Корінтіанс.
З 2015 року 29-річний Авелар є гравцем Торіно. Минулий сезон на правах оренди відіграв за Ам'єн, в складі якого провів 21 матч і забив 1 гол.
У складі Карпат Авелар виступав з 2010 по 2013 рік, нагадує tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Палмейрас спробує підписати Авелара.
Також була інформація, що CAS поданий позов до Карпат через заборгованість по трансферу Даніло Авелара.
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