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216 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 14:50
Нападник Динамо визначився з новим клубом
|Дьємерсі Мбокані
Екс-нападник Динамо Дьємерсі Мбокані визначився зі своїм майбутнім клубом.
Футболіст планує продовжити кар'єру в турецькому Бурсаспорі, повідомляє Sporundibi.com.
Контракт має бути підписаний 1-го липня, пише football24.ua.
Раніше повідомлялось, що нападник може стати гравцем донецького Шахтаря, також була інформація щодо інтересу зі сторони Ерзурума.
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