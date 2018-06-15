Нападник Динамо визначився з новим клубом

Дьємерсі Мбокані

Екс-нападник Динамо Дьємерсі Мбокані визначився зі своїм майбутнім клубом.

Футболіст планує продовжити кар'єру в турецькому Бурсаспорі, повідомляє Sporundibi.com.

Контракт має бути підписаний 1-го липня, пише football24.ua.

Раніше повідомлялось, що нападник може стати гравцем донецького Шахтаря, також була інформація щодо інтересу зі сторони Ерзурума.