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15.06.2018  15:34

Португалець очолив селекційну службу Шахтаря, - офіційно

Жозе Боту

Колишній скаут Бенфіки Жозе Боту офіційно увійшов в штаб Шахтаря.

Про це в Фейсбуці повідомив генеральний директор донецької команди Сергій Палкін.

"Клуб уклав угоду з новим керівником селекційної служби - португальцем Жозе Боту. Жозе має десятирічний досвід успішної роботи головним скаутом Бенфіки. Упевнений, він підсилить наш напрямок скаутингу, виведе роботу з пошуку талановитих гравців ще на більш високий рівень. Ласкаво просимо в Шахтар, Жозе", - написав Палкін.

Як відомо, раніше Боту попрощався з колишнім клубом.





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