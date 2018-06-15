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38 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 15:34
Португалець очолив селекційну службу Шахтаря, - офіційно
|Жозе Боту
Колишній скаут Бенфіки Жозе Боту офіційно увійшов в штаб Шахтаря.
Про це в Фейсбуці повідомив генеральний директор донецької команди Сергій Палкін.
"Клуб уклав угоду з новим керівником селекційної служби - португальцем Жозе Боту. Жозе має десятирічний досвід успішної роботи головним скаутом Бенфіки. Упевнений, він підсилить наш напрямок скаутингу, виведе роботу з пошуку талановитих гравців ще на більш високий рівень. Ласкаво просимо в Шахтар, Жозе", - написав Палкін.
Як відомо, раніше Боту попрощався з колишнім клубом.
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