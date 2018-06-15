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66 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 15:55
Тимощук продовжить працювати в Зеніті
|Анатолій Тимощук
Головний тренер Зеніта Сєргєй Сємак назвав імена фахівців, які увійдуть в його тренерський штаб.
Асистентами Семака стануть Алєксандр Нізелік, який раніше працював в Уфі, а також Ігорь Сімутенков і Анатолій Тимощук. Голкіперів продовжить тренувати Михайло Бірюков.
Тимощук з 2007 по 2009 і з 2013 по 2015 був гравцем Зеніта. Потім в 2017 році він увійшов до тренерського штабу спочатку Мірчі Луческу, а потім залишився серед помічників в штабі Роберто Манчіні.
Як відомо, раніше Тимощук розповів, як запускав свою футболку у космос.
Також була інформація, що Тимощук у Росії тренує команду попів.
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